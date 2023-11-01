程泰亞崴工具機實作獎 邁向國際

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為促進台灣工具機與智慧化技術精進以及提升創新研究風氣，進而鼓勵優秀人才投入此產業，國內工具機大廠－程泰亞崴集團與中興大學攜手，共同舉辦第12屆程泰亞崴「精密工具機與智慧化技術」專題實作獎，決賽10月14日在程泰中科廠舉行，本屆參賽隊伍包括日本名古屋大學、韓國延世大學等日韓頂尖的大學院所，競爭激烈；也因此本競賽已具備電機相關系所的亞洲盃氛圍。

研究生組第一名由師範大學蔡岳穎、曾柏豪、楊宇翔三位同學，以「一種具線上自動放電銳化的碳化矽晶粒分割系統開發」奪得，並且由程泰集團楊德華董事長親自頒發50萬獎金及獎牌。第二名有二隊，獎金各為10萬元，分別是勤益科技大學劉萓姍、陳冠宇、吳思慶，作品名稱為「化合物半導體晶錠材料之線切割搭配雙旋轉軸結合超音波振動輔助製造智能化技術開發」，以及日本名古屋大學Koichi Hayashi、Yuta Kondo、Hiroki Kura三位同學，作品名稱為「Smart cutting technologies for chatter suppression and cutting-relevant information identification」。

這項實作獎不僅訓練學生之創意思考、組織設計、團隊合作、規劃整合與實作能力，同時強調理論與實作並重，藉由競賽增加校際間學習觀摩的機會，培養學生具有系統設計、整合及創新之能力。將有助於產業界向下紮根，一同為培育下一代優秀產業人才而努力。

這項實作獎今年邁入第12屆，對台灣工具機轉型升級有卓越貢獻。

程泰集團董事長楊德華說，這項競賽的規模不僅一年比一年大，而且今年還特別邀請到日本名古屋大學和韓國延世大學組隊來參賽。透過這項競賽不僅可以激發學生更多的創新火花，同時也能增加實務上的研發經驗，當進到決賽更可以和國內外這些優秀隊伍互相觀摩交流，達到互相學習的目的。

中興大學校長詹富智說，楊德華董事長是一位令人敬佩的企業家，他為台灣工具機產業發展的貢獻，大家有目共睹。這項競賽今年舉辦第12年，參賽選手也已經累計超過3,000人，很感謝楊董事長這12年來無私的付出，為產業界及教育界投入這麼多心血，不間斷地舉辦這麼有意義的活動。

台灣在全世界工具機產值排名第七，出口值排名第五，楊德華董事長也特別鼓勵青年學子加入工具機產業，他說，包括航太、醫療、半導體、汽車等各種產業都需要工具機，其實台灣工具機產業是十分具有潛力及未來性，加入工具機產業是很有前景。

楊董事長期望這項活動能一直舉辦下去。他說，我們要把這項競賽推廣到國際，邀請更多世界上對工具機有興趣的學校參加，讓更多國外優秀隊伍來台切磋交流，讓這項實作獎成為世界知名的工具機實作競賽。