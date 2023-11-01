程泰五軸銑車複合 攻全球高階市場

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程泰機械去年推出的GMT-2000五軸銑車複合車床，繼今年獲得國內汽車零組件大廠－宇隆科技以及台灣航太工業龍頭廠採用後，9月EMO歐洲工具機展再度傳來捷報，正式接到來自義大利的訂單。

程泰董事長楊德華也證實，程泰將啟動在歐洲的巡迴展，GMT-2000將在德國、法國、保加利亞、丹麥、義大利、西班牙等這幾個國家巡迴展出，全面進軍全球高階加工市場。

GMT-2000是程泰機械推出的第二代五軸銑車複合車床，總投入的研發經費高達1.5億元，楊德華董事長開玩笑說，如果把亞崴之前開發五軸加工機1億多的費用加起來就有3億，都可以再蓋一間大型的廠房了。

事實上，五軸銑車複合機的市場，過去一直都掌握在國外廠商手中，台廠很難切入這個領域，程泰是第一家能夠大規模商品化的台灣工具機廠，這不僅代表楊董事長對研發團隊的信心，也再次讓全世界看到他對研發創新的堅持，就算有再大的困難，也不會讓他失去希望台灣工具機能和全球頂尖品牌一較高下的熱情。

開發五軸銑車複合車床，需要整合所有工具機相關的頂尖技術，確實不是那麼容易，投入的資源更是一般中小型工具機廠所無法想像的。

楊董事長不諱言，第一代做得不夠完美沒關係，我們砍掉重練，第二代我們修正了問題，並採用最新的設計，而且不惜成本把它當做精品在做，雖然選擇了一條最艱難的道路，但看到它能為客戶創造更大的效益，這些辛苦也是值得的。

全球工具機景氣仍在谷底，但高階機型所受到的影響相對小很多，楊董事長說，五軸銑車複合機擁有9軸控制、5軸同動的加工能力，能夠完成包含自由曲面在內的任何複雜型態工件的加工任務，真的是一台可以抵好幾台。如果再搭配自動化設備的產線，可以締造出好幾倍的經濟效益，我們堅信，走高階路線才能帶動集團營收持續成長。

楊德華董事長自創立程泰以來，不管面對何種挑戰，只堅持做對的事，他說景氣不會永遠不好，反而應該趁景氣不好時好好研發新產品，提升價值。「研發創新、追求卓越」是我堅信的理念，我相信只要有這種精神，台灣工具機一定能突破萬難，在全世界築夢踏實，占有重要的一席之地。