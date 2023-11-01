00934高股息ETF 三力誘人

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2023年即將步入尾聲，但近來國際政經局勢紛擾，全球金融市場出現較大的上下沖洗震盪，儘管如此，台股高股息ETF仍是投資人的最愛，以今（1）日掛牌上市的中信成長高股息（00934）為例，募集金額近47億元，為第四季成績耀眼的台股高股息ETF。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，以往投資台股高股息ETF普遍會面臨「賺了股息卻賠了價差」、「週轉率高」及「存股成本高」三大痛點，而中信成長高股息（00934）運用三力，滿足投資人想要打造穩定現金流的需求。

第一是「成長力」，中信成長高股息（00934）所追蹤的「臺灣優選成長高股息指數」，每年隨著台股除息淡旺季，共調整兩次，4月除權息旺季著重股息累積、9月除權息淡季搶攻資本成長。

另觀察主要高股息ETF總報酬率表現，以外媒近六個月（2023/04/28～2023/10/27）統計來看，「臺灣優選成長高股息指數」達29.36％，位居前段班。

第二是「股息力」，「臺灣優選成長高股息指數」篩選機制嚴謹，除訴求股息，亦重視選股品質，且近五年（2018/01～2022/12）平均股利率7.42％，優於臺灣加權指數（4.16％）及臺灣高股息指數（6.90％），讓投資人有望領好息，同時擁有賺進資本利得的機會。

第三是「填息力」，「臺灣優選成長高股息指數」特別添加兩大填息天數指標，藉此提高填息速度和填息穩定性。以外媒最近五年（2017/01～2023/07）的統計來看，其成份股平均填息天數為50.1天，勝過臺灣高股息指數成份的59.5天、MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數成份的70.6天；且近五年填息天數標準差為43天，亦贏過前述高股息指數。

張圭慧說，受國際情勢干擾，近期台股走勢處於整理格局，但對存股族而言，反而是利多，正是分批布局的時機，可將台股高股息ETF作為核心配置，除了能增加存股張數外，同時亦能攤平持有成本，以掌握台股中長期投資機會。