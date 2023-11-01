泰碩、宏捷科等14檔11月高勝率股 行情可期

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14檔11月高勝率股

以巴戰火延燒、美經濟數據市場嚴陣以待，台股10月意外「不光輝」，加權指數盤中一度摜破萬六。

法人分析，台股自2000年來第三季普遍處於整理期，11月起可望由中小型股擔綱先鋒，推動台股轉強並一路漲至隔年首季，泰碩（3338）、宏捷科（8086）、美吾華（1731）等近十年來11月漲率高且平均漲幅優異股率先出擊，點放行情可期。

美債殖利率維持高檔，亞股慘遭外資提款，外資10月狠砍台股1,446億元，且已連四個月賣超，寫下創一年多來最長連月賣超，台股10月行情蒙塵，連兩年光輝10月「護身符」失效。

據統計，儘管2013～2022年間台股10月漲率高達8成，但平均漲幅僅0.43％，對比同期間11月漲幅雖只有6成，平均漲幅卻達2.55％，是全年「漲最多」的月份，，距離年底僅剩最後兩月，市場引頸期盼台股有望重燃希望之火。

就過去經驗觀察，選前三個月台股報酬率高達6％，在第三季財報績優、政策等題材加持下，點放行情可期。篩選過去十年在11月上漲機率達7成以上且10月31日逆勢走強股，泰碩、富晶通、迎輝、宏捷科、兆利、穩懋、美吾華、全新、瀚宇博、智捷、明泰、江申、宜鼎、群聯等14檔風光入列。

統一投顧董事長黎方國表示，每年11月是法人研究機構提出年度展望的時間，目前市場對2024年的展望並不悲觀，且根據過去統計經驗，第四季是全年最容易上漲的季度，預期指數有機會挑戰2023年高點17,463點。

中信成長高股息經理人張圭慧也指出，第四季將迎台股利多卡位行情，半導體訂單續旺，加上電子新品銷貨旺季，台股後市表現仍可期，且2024年1月選舉行情啟動搭配業績作夢行情，都對盤勢有正面挹注的效果。