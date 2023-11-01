00878配息出爐 最晚11/15買進

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00878定期定額績效表現

國民ETF國泰永續高股息ETF（基金之配息來源可能為收益平準金）（00878）10月31日公告每單位預估配發金額，每單位擬配發0.35元，以10月31日收盤價換算單季殖利率達1.79％，年化配息率近7.2％，除息日為11月16日，11月15日前持有或買進，皆可參與本次配息，12月12日入帳，實際配發金額將於11月14日官網公告。

觀察台股交易市場，國泰永續高股息ETF基金規模超過2,146億元，上周五（10月27日）受益人數已突破115萬人，來到115.28萬人，再創新高，2023年來已增逾35萬人。

00878的定期定額戶數也屢屢創高，9月投資戶數再新增5,507戶，總戶數攀升至逾20萬戶，顯示00878受到多數偏好定期定額的穩定型投資人青睞，若每月定期定額投入5,000元於00878（附表），三年後投資報酬率有機會可達34.08％。

00878 2023年四季的配息數字分別是配發0.27元、0.27元、0.35元、0.35元，合計1.24元。國泰投信ETF研究團隊指出，配息金額與填息力是投資人最在意的要素00878歷次配息水準穩定，屬於股息與資本增值並重的「核心型存股」標的，至於對長期進行「存股」的人來說，還須評估總報酬、產業分散性、持股的體質與屬性、費用率等。

以總報酬來看，00878以合理的股息做為下檔保護，追求股利及資本利得的總報酬率長期成長，且並非以高周轉或重押單一產業等方式，追求帳面高息，而是更關注成分股的ESG表現，透過投資的力量，督促企業永續經營。在費用率方面，根據投信投顧公會統計，00878於2022年的總費用率僅0.5％，是總費用率最低的高股息ETF。無論是追求穩健表現的大戶們或是定期定額投資的小資族，都能放心長期持有00878。