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內外資對創意後市看法

IC設計服務族群領頭羊世芯-KY（3661）挾外資升目標價之勢，強攻股王大位後，二哥創意（3443）不落人後，大和資本證券、統一投顧同步升評翻多，推測合理股價來到1,715元與1,870元，看好AI題材穩健，創意將隨雲端服務供應商（CSP）廠擴大自用特殊應用晶片（ASIC）而持續成長。

台股10月最後一個交易日表現令市場大失所望，原本相對穩健的高價股也抵擋不住賣壓，IC設計服務族群指標股同樣下挫。不過，外資對創意的青睞程度不減，除大和資本與統一投顧升評，美銀證券賦予的推測合理股價更高達1,920元，隱含股價重返歷史高點的企圖心。

大和資本證券指出，創意客戶經過好幾季的庫存調整，目前看到第四季Turnkey（量產）可望復甦，且客戶庫存於2024年將回歸健康水位。根據大和資本最近所做市場調查，創意的美國CSP客戶量產看來已步入正軌，且可望比預期更強勁，估計5奈米專案將貢獻創意2024年1成以上營收，整體而言，2024年將是創意Turnkey業務強勁成長的一年。

統一投顧指出，創意2024年AI相關營收貢獻程度將有望提升至雙位數，CSP業者將逐步擴大自行開發的ASIC取代GPU，第一代產品即將在2024年量產，下一顆晶片將會附加更多技術，有望於2025年發揮貢獻。