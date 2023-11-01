AI股殺聲震天 供應鏈軟腳

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美總統拜登正式簽署AI監管行政命令，加上擴大對中國大陸晶片禁令餘波盪漾，衝擊AI鏈10月31日股價表現，伺服器代工、機殼、散熱等相關供應鏈全趴，10月以來市值大減逾兆元，成為資金調節重心。

據統計，AI供應鏈中10月市值暴瘦千億元以上的個股共有廣達、台達電、鴻海及台積電4檔，期間市值減少金額各為2,530億元、1,168.9億元、1,109億元、1,037.3億元。從三大法人進出動向來看，僅台積電獲回補3,383張，廣達、台達電皆遭減碼逾3萬張，鴻海更是被大砍17,45萬張，賣超金額達172.26億元。

萬寶投顧總經理蔡明彰表示，大盤10月31日開高走低，一度失守萬六大關，分析其原因為美科技股財報及展望不佳，使得台、韓股市齊挫，加上資金布局焦點開始改變，由原先主流AI鏈大舉撤出，轉進手機零組件如IC設計、記憶體、PA等族群，導致AI供應鏈在籌碼因素干擾下，幾乎全面破底。

不過，野村投信國內股票投資部主管姚郁如認為，美停止升息與企業獲利可望呈雙位數成長是台股兩大利多，AI及伺服器、半導體、高速運算等產業長期成長趨勢明確，投資前景看好。因此，在投資信心尚未翻多前，遇到拉回修正，反而是低檔介入時機。