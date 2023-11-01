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今日股市備忘錄

  • 工商時報 黃皓宸輯

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＊除權息：科定、國統

＊國內外法說會：台達電、研華、譜瑞-KY、詠業、中租-KY、新光鋼、亞德客-KY、王道銀、聯茂、京　城銀、開發金

＊注意股票：迎廣、緯穎、泰金寶-DR、笙泉、海德　威、利機、德微、營邦、華星光、台灣銘板等

＊處置股票：華星光

＊降融資比率1成及提高融券保證金1成：三洋電

＊恢復原融資比率及原融券保證金成數：一詮

＊暫停融券賣出：宜特

＊恢復融券賣出：科定、國統

＊增資股買賣：飛宏、威剛

＊增資股申購抽籤：台通、旭富

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