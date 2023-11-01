＊除權息：科定、國統
＊國內外法說會：台達電、研華、譜瑞-KY、詠業、中租-KY、新光鋼、亞德客-KY、王道銀、聯茂、京 城銀、開發金
＊注意股票：迎廣、緯穎、泰金寶-DR、笙泉、海德 威、利機、德微、營邦、華星光、台灣銘板等
＊處置股票：華星光
＊降融資比率1成及提高融券保證金1成：三洋電
＊恢復原融資比率及原融券保證金成數：一詮
＊暫停融券賣出：宜特
＊恢復融券賣出：科定、國統
＊增資股買賣：飛宏、威剛
＊增資股申購抽籤：台通、旭富
已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！
＊除權息：科定、國統
＊國內外法說會：台達電、研華、譜瑞-KY、詠業、中租-KY、新光鋼、亞德客-KY、王道銀、聯茂、京 城銀、開發金
＊注意股票：迎廣、緯穎、泰金寶-DR、笙泉、海德 威、利機、德微、營邦、華星光、台灣銘板等
＊處置股票：華星光
＊降融資比率1成及提高融券保證金1成：三洋電
＊恢復原融資比率及原融券保證金成數：一詮
＊暫停融券賣出：宜特
＊恢復融券賣出：科定、國統
＊增資股買賣：飛宏、威剛
＊增資股申購抽籤：台通、旭富
您可能感興趣的話題
留言討論
本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。