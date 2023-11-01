多頭年線保衛戰 觀察指標股強弱

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盤勢分析：雖有台積電（2330）第三季財報優於預期，半導體景氣漸落底好轉正向訊息，但美10年期公債殖利率突破5％，輝達AI晶片提前禁銷大陸，Alphabet雲端服務營收遜色，德州儀器營收展望不如市場預期，美科技指數重挫影響，AI類股持續走弱，台股上周拉回跌落16,202低點至16,073低點，回測走低的2年線，本周又走低跌破萬六，周RSI和9周KD值向下修正，9日KD值跌落20以下，短期和中期走勢都偏弱勢。

10月月K線收小黑，還守在年線之上，月RSI和9月KD值都交叉向下，12月RSI拉回近50強弱轉折點附近，9月KD值在9月份由高檔交叉向下，10月向下開口放大，中長期走勢有弱化現象；12月均線（年線）在11月及12月仍扣抵14,879點和14,137點低指數區上升，預計11月會上升至萬六上，多頭能退空間不多，低檔需力守年線支撐反彈，才能化解中長期進一步轉弱及轉空壓力。

歐美主要股市和台股一樣，都面臨9月KD值高檔交叉向下轉弱壓力和年線保衛戰，美股已公布的企業獲利多數超出預期，但美股四大指數持續調整，9周KD值向下修正，道瓊指數和S&P 500指數都跌落年線及2年線，那斯達克指數仍守在年線上，費半指數則拉回至年線附近；德股和法股則跌落年線，回測2年線支撐，9周KD跌落20以下弱勢鈍化，走勢相當疲弱。

不過美股的9周KD值都修正至低檔，且美股過去在年底最易上漲，在9月PCE持續下降、國際油價並未因以巴戰火影響上漲突破前波高點、聯準會11月可能暫停升息、10年公債殖利率拉回5％下，加上企業獲利成長，留意美股能否止跌反彈。特別是和台股電子股連動性高的費半指數能否力守年線上下支撐，輝達等AI個股止跌反彈，是重要觀察指標；由於台股中期整理已久，台股企業營收獲利轉成長，選前政策偏多，如美科技指數能止跌反彈，則有利台股年底反彈。

操作建議：

短中期暫看上升的年線至走低月線間震盪，多頭宜力守萬六至年線間支撐，發揮中長期保護短中期效果，才能在年線上下進行震盪築底走勢，台積電、聯發科等IC設計股和IP股等是重要強弱指標，2023年指標股AI族群跌勢未止，變成最弱勢股，弱勢股需止跌反彈，化解強勢股補跌壓力，才有利大盤回穩。建議短線宜控制持股，偏向區間、逢回選股操作，留意股價在月線或季線上、9周KD值向上相對強勢股，待大盤9周KD值調整後，出現交叉向上轉強訊號，再積極選股操作。