致伸產品組合優化 Q3雙率靚

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致伸（4915）公布2023年第三季自結損益，雖然營收衰退，但毛利率及營業利益率續創新高、單季獲利也寫下近四季度以來高點。展望第四季，PC旺季不旺，聲學、消費性產品需求仍弱，致伸預期第四季營收雙位數年減、毛利率可望持穩。

致伸第三季合併營收157.23億元，較上季減少2％。受惠於產品組合優化，毛利率為16.3％，年增2.1個百分點，營業利益率達5.3％，年增0.6個百分點，單季毛利率及營業利益率續創新高。稅後純益為7.37億元，較上季成長5.3％，每股稅後純益1.63元。公司嚴格管控費用並強化獲利能力之下，第三季營運表現「三率三升」。

致伸前三季合併營收為464.66億元，年減23％。毛利率為15.8％，年增2.2個百分點，營業利益率達4.8％，年增0.5個百分點，稅後純益為19.91億元，每股稅後純益為4.41元。

在產品應用別方面，第三季資訊產品比重為47％，智慧生活產品為25％，車用／工業物聯則為27％。致伸近年朝高附加價值產品發展，車用／智慧物聯比重逐年提升，由2021年第二季14％增長至2023年第三季27％。

展望第四季，致伸事業部總經理暨財務長蕭英怡表示，市場需求放緩，沒有看到亮點，希望利潤維持在最佳表現。預期第四季營收年減率約是雙位數，毛利率平穩，獲利也將是年減的表現。

就各產品線展望，PC旺季不旺，聲學、消費性產品需求仍弱，電競有急單湧入，整體來看，資訊產品全年大約衰退2成，智慧生活相關產品年減3成。下半年聲學產品持續調整庫存、衰退幅度大，專業聲學年減3～4成，第四季疲弱，消費性聲學需求也不佳。

展望2024年PC產業，上半年能見度還是較低，目前客戶看明年成長率是3～5％。

致伸墨西哥廠原定今年第四季投產、就近服務美系電動車客戶。蕭英怡表示，墨西哥廠房已租好，但還未動工，考量現階段訂單需求不明顯，不會為做了而做，所以對於投產時程有所調整。