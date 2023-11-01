中光電兩產品 Q4出貨估減緩

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中光電（5371）舉行法說會，總經理林惠姿表示，市場需求不振、客戶態度保守，在第三季拉貨潮過後，預期節能產品和影像產品第四季出貨都將減少。今年需求不振，全年節能和影像產品出貨估計將衰退2成以上。

中光電旗下子公司中光電智能機器人因搭上無人機風潮，成法說會中焦點。中光電財務長何新斌表示，在軍用方面，7月底已提交原型機，有兩款機種，已交付海軍和陸軍，軍方會安排驗證。中光電智能機器人主要優勢有兩點，首先是自主技術開發，硬體、軟體都是自主的技術，不是從外買零件、軟體拼裝。其次則是國產為主，不需要透過國外技術。

無人機除了軍用之外也有商用產品，技術自主開發、並且在台灣建立供應鏈，裡面所有零件包括鏡頭、馬達都是台灣製。也有跟國際通訊技術、晶片廠商合作開發平台。何新斌表示，旗下無人機符合美國國防授權法案的標準。除無人機外還有酬載部分，就是無人機的大腦和眼睛，負責計算和影像拍攝，也有交貨給軍方。另外也開發遙控器，目前市場上缺少非中國遙控器，中光電智能機器人和國外通訊和晶片領導廠商合作開發，開發出長距離遙控器，可達5公里、還會逐步加長距離。

至於節能產品方面，林惠姿表示，由於TV／PID出貨量小幅下滑，IT應用產品需求季減個位數，因此預期節能產品第四季整體出貨量將較第三季小幅減少。此外，受到需求不振、庫存去化遲緩以及通膨等不利因素干擾，今年節能產品整體出貨量將較去年衰退2成左右。

林惠姿表示，由於景氣不如預期，品牌行銷與市場需求遲緩，預估影像產品第四季整體出貨量將季減1成左右。同時，因全球景氣低迷，通膨壓力與需求緊縮，預期影像產品今年出貨量將較去年出貨高峰減少2至3成。

現在市場對於明年消費性產品預期還是比較保守，不過OLED筆電因新品牌加入，預期明年有不錯進展。至於車載方面，明年也會有不錯成長，長期來看車載市場會有一波很大的成長期。