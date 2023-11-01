宏碁資訊 今年穩賺一股本

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宏碁資訊（6811）公告第三季財報，前三季每股稅後純益9.5元，優於去年同期，今年將再穩賺一股本。該公司看好AI時代來臨，將積極扮演「企業生成式AI加速器」的角色。

宏碁資訊10月31日召開董事會，通過2023年第三季財務報告，第三季單季營收為17.9億元，年減3.2％。由於第三季恰逢國內外政經環境影響，以致營收較去年同期略為下滑，但營業利益及毛利均優於去年同期，因此，第三季獲利較去年同期成長4.6％。累計今年前三季營收58.3億元，年增5％，獲利年增16％，每股稅後純益已達9.5元，優於去年同期9.04元。

由於企業持續投入雲端服務應用及資安布建，宏碁資訊與客戶多為長期合作關係，在雲端服務基礎上，客戶對於雲端加值與顧問技術服務倚賴加重，尤其因為生成式AI的潛力，更驅動雲端服務需求快速發展。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，因通膨、供應鏈震盪等影響，讓客戶在IT的投資相對保守，但AI雲端服務在各行業的導入，會持續加速。

而且，生成式AI應用並非從零開始，宏碁資訊作為微軟重要合作夥伴之一，希望可以複製2014年的導入雲端的成功經驗，希望宏碁資訊未來可以在AI相關加值服務與技術服務，有明顯的收入成長。

周幸蓉表示，宏碁資訊將積極扮演「企業生成式AI加速器」的角色，讓客戶可以更快速的導入AI工具，達到更深層次的數位轉型，未來看好三大應用情境，包括營運效能優化、客服服務優化、程式與技術開發優化。