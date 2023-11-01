信音入股泰碩嘗甜果 Q3業績嗨

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信音（6126）入股泰碩（3338）首嘗甜果，9月認列轉投資收益413萬元，在業外、匯兌收益與存貨跌價損失回轉挹注下，第三季毛利率回神，來到27.72％，繳出雙增成績單，惟因大環境變數仍多，展望第四季，信音態度仍偏保守，估今年第四季表現大致與去年同期持平。

信音日前大動作完成泰碩入股案，趕在第三季的最後一個月得以認列轉投資收益，信音指出，由於入股完成時點在8月底，9月得認列完整的轉投資收益，估單月來自此入股案的轉投資收益為413萬元。

信音日前公告現已持有泰碩持股11.5％，由於當初設定的入股金額上限為6.6億元，後續應仍有些餘裕可以進行投資，信音也不諱言，未來仍會在此額度內，持續增加泰碩持股。至於何時會完成入股大業？信音則表示，仍須視泰碩後續股價而定，公司不會盲目追高。

法人估當初信音入股泰碩每股均價55.11元，若6.6億元全數傾囊，信音持股泰碩比例隨之上升至13％，初估第四季來自泰碩轉投資收益也將隨之追高至上千萬元。

信音今年因市況轉弱，產能利用率下滑，連帶營收規模同步走跌，第三季單季EPS 0.44元雖寫下去年第四季以來新高，但仍小輸去年同期EPS 0.5元，累計前三季EPS 1.2元，表現也不若去年同期的EPS 1.51元。

所幸毛利率已見回升，第三季毛利率回溫至27.72％，較上一季及去年同期的26.74％、24.83％同步成長。連帶前三季平均毛利率27.74％也優於去年同期的25.58％。