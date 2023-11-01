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精成科 獲利高歌攻漲停

精成科日線圖
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精成科（6191）前三季獲利突破半個股本，達5.22元，其中第三季獲利創下單季新高紀錄，由於前三季獲利排名居PCB產業前段班，在本益比仍低之下，精成科10月31日跳空大漲，盤中漲停之後鎖死至終場，收盤價61.6元，寫10月11日以來高點。

精成科第三季合併營收60.83億元，季增2.94％，單季合併毛利率為25.35％，季增4.39個百分點，單季稅後純益為12.07億元，季增86.48％，第三季每股稅後純益2.57元，累計精成科今年前三季稅後純益24.49億元，每股稅後純益5.22元。

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