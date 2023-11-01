豐祥獲利靚 前三季賺逾一股本

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機車機構零配件廠豐祥-KY（5288）10月31日公告第三季財報，隨著休閒車輛、健康醫療等領域續有新客戶與新開發案，加上電動機車、電動車等業務逐步成長，前三季獲利7.25億元、年增13.46％，創同期新高，每股純益10.97元，全年獲利有望再創高。

受到越南景氣影響，當地汽機車需求較不如預期，豐祥前九月營收53.63億元、年減6.86％，不過豐祥近年積極強化休閒車輛及健康醫療等領域，開拓新客戶及新開發案，再加上材料成本等逐步下滑，挹注毛利率，獲利因此仍維持兩位數成長。

豐祥指出，儘管越南汽機車需求下滑，第四季傳統銷售旺季表現較為保守看待，將影響今年營收動能，但若單看休閒車輛及健康醫療領域，營收貢獻仍可成長約30％，有助於毛利率提升。法人樂觀豐祥今年毛利率將較去年提升。

豐祥近年外銷業務持續成長，由於目前已有不少新案進行當中，因此公司也看好明年營收可恢復成長動能。事實上，豐祥近年休閒車輛成長強勁，隨著今年陸續有新案加入，公司也看好，未來數年營收都可維持不錯成長表現。

北美包括本田（HONDA）及哈雷（Harley-Davidson）等國際機車大廠客戶要求下，豐祥目前已規劃赴美國設廠，以目前單月出貨北美本田最高營收貢獻約100萬美元，計畫在年營收貢獻穩定達3億元，將前進南卡羅萊納州設廠。

至於哈雷部分，豐祥也評估規劃未來二～三年內赴威斯康辛州設委託第三方物流倉庫，就近供應客戶需求。

法人亦認為，以豐祥目前在手訂單來看，接下來陸續有多項專案開花結果，將近入出貨爬升期，儘管今年營收受到越南市場而有所壓抑，但整體來說，仍將與去年高峰約維持相當水準或僅小幅衰退，獲利方面更看好可繼續維持成長。