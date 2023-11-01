亞德客錢景看俏 法人按讚

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氣動元件廠亞德客-KY（1590）第三季EPS達9.7元，創單季獲利新高，外資及本土法人看好自動化是未來趨勢，亞德客業績可受益，加上線性滑軌挹注，樂觀亞德客明年營收兩位數增長，有機會挑戰330億元新高。

大陸疫情經濟成長不如預期，亞德客受惠於能源及照明設備、機床設備、包裝機械及電子等行業出貨有較高的增長率，第三季與前三季營收獲利逆勢成長，均改寫同期新高。

亞德客日前在法說會上，釋出大陸能源、照明產業對氣動元件需求強勁利多訊息，預期今年部分電子客戶業績年成長20％，明年將優於今年。亞德客近年才跨足線性滑軌，上半年營收人民幣1.5億元，亞德客有信心下半年業績將比上半年倍數增加，明年線性滑軌稼動率更將從目前的40％～50％提升至60％。

法人預期，大陸面臨缺工及少子化，自動化產業將是未來趨勢，自動化設備業者對氣動元件需求增加，亞德客營運受益，未來幾季毛利率會逐季提升，明年營收可望兩位數成長，未來數年維持成長態勢。

亞德客首場法說會後，首波有六家外資出具報告，其中四家重申買進評等，二家給予中立評等；有三家外資調高目標價，一家調降，二家不變，目標價落在1,150～1,320元間。亞德客1日起一連兩天，參加美林證券在北京主辦法說會，9、10日則參加花旗環球證券在澳門舉辦法說會。

本土法人最新出具報告，表示亞德客明年拜線性滑軌持續成長，在對岸氣動元件市場占有率將持續提升，預估明年合併營收從今年290億元提高至330億元，年成長近13.8％，明年EPS估也將從今年的33.7元增至39元，營收獲利將雙雙再創高。