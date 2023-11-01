車王電、華德 電巴開進美日

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海外布局有斬獲！車王電子（1533）集團10月31日宣布，車王電暨子公司華德動能（2237）、銓鼎科技，已與美國OPTIMAL集團簽訂多項全面合作合約，啟動進軍北美電動商用車大戰略。車王電將攜手華德在美國設立智能化電動大巴工廠外，也規劃赴日本設立電巴生產工廠。

車王電董事長蔡裕慶表示，此次與OPTIMAL合作全面且緊密，包含共同開發設計符合美國降低通膨法案（IRA）獎勵標準的大型電動巴士、車王電集團將在美設立智能化電動大巴工廠，並取得OPTIMAL電動中巴近半數量的生產服務權利，以同步儲備電動大巴量產能力。

此外，OPTIMAL集團亦在美國推廣銷售銓鼎科技的車隊管理系統軟硬體；華德動能則取得OPTIMAL既有車型在歐洲、中東等海外巿場的獨家經銷權。蔡裕慶表示，此次多項合約及協議，首要目標是提供智能化且性價比高的電動巴士及商用車，以配合美國載具電氣化、製造本地化的政策。

車王電集團不僅打進北美電動商用車巿場，華德動能與日本住友及西鐵在九州的電動巴士合作案，明年初華德動能的電巴系統將在東京上路營運，預計到明年底，在日上路營運數量將逾60輛，車王電與華德動能並規劃未來攜手日商，在日本當地設立電巴生產工廠。

車王電集團除長年耕耘鋰電池載具外，亦為氫燃料電池新創公司「氫豐綠能」的主要投資者，期待藉由氫豐綠能獨創且高性價比的金屬板燃料電堆及燃料電池系統整合優勢，未來能在氫能領域打下另一片江山。