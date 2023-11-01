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耿鼎 外資賣超震盪收紅

耿鼎日線圖
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AM（售後維修）汽車鈑金零件廠耿鼎（1524）10月31日股價開高後震盪，盤中一度翻黑，不過終場收30.15元，上漲0.67％，股價守住短中長期均線之上，月KD黃金交叉後呈現往上趨勢。惟外資連三個交易日合計賣超5,129張，持股持續減少。

北美銷售占比逾60％，第三季營收創近六年單季新高，由於今年淡季不淡，第四季傳統AM旺季更可期待，尤其美國最大產險公司State Farm擴大使用AM零件，可望更為助力。除營收可望更進一步成長，隨新台幣貶值，將有助匯兌收益挹注公司獲利。

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