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懷特 漲停放量站上均線

懷特日線圖
懷特日線圖

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懷特（4108）受惠開發的口服止痛新藥Oraphine，獲國內醫學中心證實其止痛效果與用藥安全性，且研究成果已獲國際知名醫學期刊接受發表，激勵10月31日逆勢拉出漲停板，以22.25元順勢站上均線，KD指標也翻多，成交量3,776張，可視為攻擊量能。

懷特因「懷特血寶」凍晶注射劑及懷特耆力出貨增加，前三季營收突破億元。該公司研發的Oraphine，是全球第一個核准上市納布啡口服新劑型新藥，改善過去口服吸收不佳、針劑使用不便缺點，且具備成癮性低、安全性高且非管制用藥等優點。

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