立隆陸新廠啟用 扮成長要角

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立隆電子（2472）10月31日舉行立隆電子科技（蘇州）新廠落成啟用典禮，開幕當天蘇州當地官員、客戶和供應商代表前往祝賀，電電公會理事長李詩欽視訊祝賀等，該廠為立隆電子在中國的第三座廠房，也是最大的廠房，未來將替公司提供主要成長動能，年產能上看44.4億顆。

立隆投資在吳江經濟技術開發區建成8萬平方米的新廠區，新廠為地下一層、地上四層的建物，興建全新生產線，總產能年產44.4億顆電容，新廠除了引進全新機台外，也規劃智能化廠房，藉以精進精密加工技術與提升生產效率，供應客戶高規格要求的產品。

立隆為全球前十大鋁電解電容器供應商，2022年合併營收突破新台幣百億元的規模，立隆在高階市場的耕耘逐步開花結果，包括電信網通、醫療設備、自動化工業設備及汽車電子。

立隆專注高階市場發展，新廠擁有車用電容的高階生產設備以及完整的車用可靠度實驗室，在高階市場的耕耘路程上，堅持行穩致遠的態度，致力於提供客戶安心、用心、放心的產品與服務。立隆新廠將全力推進智慧工業發展，包括所有製造與管理的智慧化與數字化改造。新廠也以可持續發展為目標，使用可再生能源、水資源管理與再利用等方式，加強生態保護。

新廠落成典禮由董事長兼總經理吳志銘主持。吳志銘致詞時指出，立隆未來將持續從研發、材料、設備到製造各方面與供應鏈及客戶共同成長，致力於鋁電解電容產業的繁榮發展，提供客戶更好的產品與服務。立隆貫徹ESG政策，提供良好的工作環境讓立隆的員工願意在立隆長期任職，公司與員工一起努力，同時服務客戶、回饋社會及照顧股東權益，持續發光發熱，共創美好未來。

立隆成立於1976年，47年前的立隆從鋁電容器代工起步，所生產的產品大多應用在音響、電視、電話等電子產品，立隆蘇州廠在1999年吳江市中山北路設廠，吳江市地理位置優越，貨物運送便利，產品能就地緣之利提供客戶配套使用。