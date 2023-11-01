庫存去化近尾聲 盛群明年回神在望

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MCU廠盛群（6202）10月31日舉行法說會，發言人副總經理蔡榮宗指出，下游通路商庫存去化已接近底部，但還未回到正常水位，一旦訂單回復，盛群業績將有望反轉向上。

盛群第三季營收6.31億元、季減12％、年減53％，產品毛利率40.1％，但因為未實現毛利回轉貢獻11.8％，已實現營業毛利51.9％。

業外轉投資處分收益及匯兌收益挹注，單季稅後純益3,651.6萬元，每股稅後純益（EPS）0.16元。前三季稅後純益1.29億元、年減88％，前三季EPS 0.57元。

盛群業績衰退之因，主要是因高通膨、所得未增加、房地產市場疲弱、市場需求不佳之故。

原先公司經營層預估，MCU在庫存將在第四季恢復健康，但目前從通路端反應來看，庫存去化時間，將再遞延一個季度。

蔡榮宗指出，從該公司轉投資的代理商銷售狀況來看，每月銷售額可達3億～4億元，需求其實還好，主要是代理商手上庫存仍偏高，加上需求尚未顯現，以致於代理商對新訂單態度偏保守，訂單能見度相對不高。

蔡榮宗指出，由於新訂單尚未銜接上，預期第四季業績可能不若第三季，毛利率也可能略低。

明年1月1日起晶圓廠出貨，就會以新價格計算，晶圓廠降價幅度不盡相同，目前降幅有個位數到兩位數百分比，平均來看，降幅應有10％。

就產品需求來看，蔡榮宗指出，沒有看到明顯回復，但部分客戶急件趕單，如健康量測的血糖儀；在馬達MCU部分，新產品正與客戶開發中，預期明年第一季之後，將會出現明顯下單需求，他目前相對看好醫療應用及32bit MCU應用的需求。

就市場分析，蔡榮宗指出，南美市場有防盜器需求，通路商庫存已回到正常，印度市場明年第一季也會陸續下單，而東南亞市場客戶則對兩輪、三輪電動車充電器有興趣，該公司未來將積極接觸新客戶，拓展海外市新市場。