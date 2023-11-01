蘋概股放閃 大立光、穩懋等11檔外資挺

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11檔外資挺蘋概股

蘋果秋季第二場發表會10月31日登場，一口氣推出三款M3晶片，採用台積電（2330）3奈米製程，惟台積電股價不給力，跌3元收在529元，由蘋果純度最高的大立光（3008）及鴻海（2317）強彈，整體蘋概股表現不俗。

篩選外資10月31日低檔買超7,000萬元以上的蘋概股，計有穩懋、廣達、大立光、金像電、宏捷科、玉晶光、鴻海、健鼎、台表科、南電、菱生等11檔，主要集中在光學鏡頭、PA、PCB及裝組等蘋果鏈。

蘋果發表會推出包括入門版M3、進階版M3 Pro及高階版M3 Max，還推出搭載M3晶片的新一代MacBook Pro筆電與24吋iMac桌機，市場整體回應正向，尤其大立光傳出iPhone 16 Pro鏡頭將有重大突破，帶動外資買盤回籠，加碼449張，帶動股價收2,070元、上漲2.22％。

大立光10月31日在千金股萬綠叢中一點紅，股價超車力旺的2,015元跌6.06％，成台股高價股三哥；千金股今天綠油油，尤其材料-KY因今年來股價翻漲逾5倍，在漲多後成空頭擊殺目標，股價收跌停至968元，失去千金寶座，剩十千金。

此外，近來因被中國大陸查稅的鴻海，投資人信心喊話10月31日終於奏效，加上蘋果秋季發表會利多的雙重激勵而強彈，以96.5元、上漲2.12％作收。

投資專家表示，外資10月31日持續賣超台股約170億元，但逢低加碼股價處在相對低基期的蘋概股，舉例來說，著墨今年第四季營運可望回升的穩懋近14億元最多，儘管外資對台股賣不止，加權指數面臨萬六關卡保衛戰，但低基期的蘋概股，又有拉貨題材效應，建議逢低加碼10月營收續增長、第三季財報成長股。