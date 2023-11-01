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中纖虧怕了 祭資產活化

提供北市萬華區直興段土地，簽合建分屋契約書

中纖認為，今年EG新產持續開出，市況仍然艱辛；在需求持續不振，EG廠商只能減產因應，但減產後就不具經濟規模、生產效益，也不利於獲利，供需條件同步承壓。圖為化工廠示意畫面。圖／本報資料照片
中纖認為，今年EG新產持續開出，市況仍然艱辛；在需求持續不振，EG廠商只能減產因應，但減產後就不具經濟規模、生產效益，也不利於獲利，供需條件同步承壓。圖為化工廠示意畫面。圖／本報資料照片

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中纖近年財報
中纖近年財報

中纖（1718）面臨主力產品EG市況不佳挑戰，為化解連六季虧損壓力，啟動資產活化計畫，董事會決議與聯上開發公司就台北市萬華區直興段土地簽訂合建分屋契約書，規劃興建高級住商大樓，中纖提供全案土地，預計取得分配比例約為55.8％～56.5％。

另中纖日前也公告處分農林（2913）股票1.223萬張，每股處分價格介於23～31.5元，處分利益逾1.16億元，第三季收益進補。處分後，中纖還持有農林股票7.9萬張，仍為農林大股東之一。

化纖景氣不樂觀，中纖已連續六季出現虧損，因此積極提升資金效益與活化資產，設法扭轉劣勢。中纖表示，經宏邦不動產估價師聯合事務所評估，北市萬華區的合建契約，地主合理分配區間55.39％～55.61％，建商合理分配區間44.39％～44.61％；另寶源不動產估價師事務所則評估地主合理分配比例55.32％，建商合理分配比例44.68％。

為此，中纖將提供全案土地面積1,173平方公尺（約354.83坪），與聯上開發簽訂合建契約，興建高級住商大樓，預計取得分配比例約55.8％～56.5％。據規畫，該案仍有老舊地上物，將在明年送件都更或危老，預計規劃住宅大樓，每戶坪數設定在20～30幾坪，主攻首購和部分換屋族。

中纖認為，今年EG新產持續開出，市況仍然艱辛；在需求持續不振，EG廠商只能減產因應，但減產後就不具經濟規模、生產效益，也不利於獲利，供需條件同步承壓。除聚酯絲品牌客戶去庫存態勢不變，聚酯市場外部還要面對大陸新產大量釋放及越南產業鏈崛起競爭等壓力。不過，中纖認為，明年是奧運年，屆時景氣調整完，或有機會帶動新一波產業上升循環。

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