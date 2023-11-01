台鋼燦星 全年轉盈可期

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台鋼燦星（2719）受惠疫情解封，及攜手台灣虎航-創（6757）開闢日本和泰國包機直航，推升前三季營收達7.44億元，已創近四年來全年新高紀錄，今年總營收將挑戰10億元大關，極有機會揮別自2015年以來的連續八年虧損低潮。

燦星旅日前宣布更名為台鋼燦星後，10月31日參加台北國際旅展展前記者會，總經理殳蓁蓁表示，泰國政府宣布11月起台灣旅客入境免簽證措施，將有助於台鋼燦星推出的泰國曼谷旅遊行程；今年5月開始包機直航的普吉島航班，在10月底到期之後，台鋼燦星正評估希望能在明年1月復飛。

殳蓁蓁指出，疫情國境解封之後，國外旅遊需求強勁，今年6月以來，台鋼燦星每月營收都超過1億元，今年前三季營收已經達7.44億元。

由於台鋼燦星仍有日本高知包機直航，及12月開始的日本秋田包機直航，加上其他套裝行程，目前每月接單業績都維持在2.5億到3億元間，未來數月營收可期。

她說，就目前相關資料來看，對即將出爐的第三季財報非常正面樂觀，極有機會扭轉今年上半年的虧損局面，第四季同樣看好。

殳蓁蓁表示，此次參加台北國際旅展，希望接單業績可以衝高到8,000萬元，台鋼燦星在台北國際旅展的攤位銷售，以雪景、溫泉、吃到飽、交通、活動體驗等五大元素，推出日、韓、東南亞等國的配套旅遊行程。