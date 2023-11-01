台指期 法人淨空單放大

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台股10月31日開高走低，盤中AI族群遭龐大賣壓，使加權指數一度急殺超過170點摜破萬六支撐，終場下跌148點收16,001點；台指期則下跌166點至15,994點，期現貨轉為逆價差7.27點，電子期轉為逆價差0.7點，金融期轉為逆價差0.24點。

台股10月月線連三黑，目前靜待本周多國央行利率決議，與歐美經濟數據公布；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,425口至13,826口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加2,814口至15,297口；十大交易人中的特定法人的全月台指期淨空單增加4,841口至10,197口。

元富期貨表示，在經歷大型科技巨頭財報後，市場本周關注三大事件，包括美國聯準會（Fed）最新利率政策預期不升息，但需看會後對利率的態度看法、蘋果財報、非農就業報告。

盤面上，AI相關概念族群再度重挫，華孚、迎廣等個股相繼湧現賣壓陷入跌停，半導體族群的台積電、聯發科、祥碩等也都普遍走弱。整體來看，受到近期多重利空因素干擾，技術面上，短、中期均線呈下彎走弱，將持續觀察下檔萬六整數關卡支撐力道，目前大盤尚未出現止跌訊號，且需要時間消化上方賣壓，短線先保守看待為宜。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在14,200點。全月未平倉比（put/call ratio）由0.97降至0.84。VIX指數上漲0.15至17.07，整體選擇權籌碼面偏空。