運價築底 航運期飄香

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過往第四季，不僅為航空業者全年僅次於暑假的熱門季度，同時因為雙十一、歐美萬聖節、耶誕節消費旺季，因此航運、航空業者在第四季總會讓市場備受期待。

自10月20日後，發現長榮航、華航已經有價格築底反映，長榮、陽明則是在上周台股下滑的過程中表現相對抗跌。

而萬海（2615）更是在10月30日特定買盤的加持下，股價強漲4.3％，因萬海年底汰舊換新，將有七艘新船交付，在租金成本有望下修，以及美國線運價走穩，市場預估將有望終結連三季虧損。

但航空股因價格相對低檔，且諸多想像題材，例如：年底美日航線擴大增班，國人冬季喜歡的東亞賞雪行程，歐美年底旅遊旺季，其中市場最期待的為農曆年前拚復航大陸航點的想像空間。諸多利多題材以及價格相處低基期，航空股如有成交量增溫的跡象，仍為農曆年前不錯好標的。

國際部分，波羅的海指數持續修正，已跌近六周新低，持續下修的原因為先前黑海戰爭疑慮，讓航行船班偏向保守。現況為詢船的租客減少，以至於整體可用運力偏多，碰巧進入第四季為傳統消費旺季，如果運力下滑，也讓市場對末端消費的復甦感到憂心。

由於航運價格已率先反映處於低檔，如果對第四季的看法偏向樂觀，也認為逢低操作有價格想像空間，但又不知道要挑選那一檔個股時，可參考臺灣期貨交易所推出的航運期貨，或是航運相關個股期進行部位調整與避險。（永豐期貨提供，黃彥宏整理）