利率高掛 歐元低檔震盪

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歐洲央行在10月26日將三大利率維持不變，重申利率維持高檔一段時間，市場原預期降息升溫導致歐元於會議期間普遍走貶，但礙於歐洲央行沒有任何暗示降息情況，這使歐元收斂先前會議期間跌幅，目前來看，歐洲央行官員幾乎都屬鷹派立場，與美國聯準會已有部分官員開始放鴿有所不同。

美歐兩區利差自7月起加速收斂，惟礙於美元保持強勢狀態，使歐元7～9月回測今年1月底以來低點，根據目前評估來看，ECB認為利率已到足夠限制性水準，且達到能夠在足夠長的時間內維持的水平，此舉可能暗示後續升息機會相對有限，歐元呈壓抑震盪，歐元前天進一步走強至1.06美元，主要因德國公布的GDP數據顯示，歐洲經濟衰退可能未如預期那麼嚴重。

歐元區通膨基期效果達最高峰，2022年10月歐元區通膨觸及10.6％的最高點後開始回落，接下來幾個月通膨可能呈下降速度開始放緩的情況，與美國較不同，歐洲地區經濟狀況不佳，缺乏升息底氣，顯示央行立場若要轉為更加鷹派相對困難，歐元相對較難期待官員態度變化所帶來之紅利。

綜合來看，歐元需等待美國聯準會官員釋出較鴿派立場來限制美元走勢，在歐洲央行態度難更鷹派且市場對經濟萎縮產生的降息期待之下，走勢仍低檔震盪。（凱基期貨顧問事業部提供，黃彥宏整理）