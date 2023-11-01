喜迎復甦 穩懋全新權證熱

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砷化鎵指標龍頭廠穩懋（3105）法說會報佳音，第三季正式由虧轉盈，股價連兩日大漲，10月31日最高衝上152.5元，創近三個月高，外資連三日大買1.23萬張；上游磊晶廠全新（2455）近月來營收表現也亮眼，市場對其獲利寄予厚望，股價同步逆勢上揚，投信連三日加碼1,027張。

穩懋10月27日法說會公布第三季自結稅後純益3,400萬元、每股稅後純益0.08元，終結連三季虧損，毛利率22.1％亦創2023年高，產能利用率也自第二季的40％上升至約50％，催動買盤蜂擁而至，10月30日漲停後、10月31日續揚3.57％，成交量衝破5萬張、改寫超過五年來的新高。

砷化鎵產業春燕到，穩懋指出，目前大陸地區訂單已趨向穩定，隨庫存水位回歸正常加上新型號推出，許多訂單為新的Model，顯示急單已逐漸轉向更為穩定的需求，預估第四季（Cellular）PA在大陸需求帶動下有望持續成長，本季營收預計可望季增11％～13％，毛利率則約落在約25％的mid-twenties水準，產能利用率亦可望進一步拉高。

上游磊晶廠全新第四季展望同樣優異，股價10月31日大漲2.44％、達154.5元，成交量再創逾三周新高，受惠美、陸系客戶新機將陸續發表，旗下400G短距發射端產品成功切入微軟ChatGPT供應鏈，資料中心需求穩健、訂單看至年底，公司預估2023年AI相關營收占比可能落在3％～4％，2024年有望跳增2～3倍。

在中長期成長動能方面，全新預估，公司2025年有望打入IOS前後感測裝置，還有終端客戶為美系大廠的MR頭盔，客戶預計未來五年每年出一款，貢獻度穩定，長期則有自動駕駛帶動的車用LiDAR，扮演另一大推動VCSEL發展的強勁力道。