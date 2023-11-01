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投顧按讚 寶雅、聚陽逆勢強彈

凱基投顧看好寶雅持續展店推升成長動能，以及中信投顧先前看多營運轉佳的聚陽，股價雙雙收紅。圖／本報資料照片
凱基投顧看好寶雅持續展店推升成長動能，以及中信投顧先前看多營運轉佳的聚陽，股價雙雙收紅。圖／本報資料照片

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寶雅、聚陽熱門權證
寶雅、聚陽熱門權證

台股10月最後一個交易日慘遭滑鐵盧，指數一度失守萬六關卡，不過，非科技股此時跳出來，凱基投顧看好寶雅（5904）持續展店推升成長動能，以及中信投顧先前看多營運轉佳的聚陽（1477），股價雙雙收紅。

寶雅第三季稅後純益7.13億元，折合每股稅後純益（EPS）6.89元，年增15％、季增50％，超越市場預期，主要可歸功於獲利率高於預期。寶雅第三季淨增加14家寶雅門市，總店數達342家；儘管增加僱員與調漲薪水導致營業費用率年增1.1個百分點，但營業利益率15.5％，仍超越市場期待。

受惠於疫情後實體零售店客流量持續復甦，凱基投顧預估，寶雅2023年同店營收成長將維持在中高個位數至年底。寶雅第四季將開設23家寶雅門市，並將更多寶家據點改裝成合併寶雅與寶家商品的複合型門市，以善用寶雅的品牌知名度。

中信投顧指出，聚陽上半年主要客戶包括GAP的29％、Fast Retailing的20％、Target的16％、Dicks的7％、KOHLS的4％，其他客戶合計20％～30％，聚陽生產據點布局五個跨國產區，包括越南、印尼、柬埔寨、大陸與菲律賓，目前聚陽配合日系客戶訂單增加而擴充新廠規畫，預計印尼廠規畫80條產線，2023年底擴充6成、約48條，2024年再完成餘下的4成、約32條。

聚陽經營管理階層表示，目前已開始陸續開出，估計產能擴幅10％～15％，挹注本季至2024年營收成長動能。法人看好，聚陽受惠景氣恢復，營運轉佳，且市占率提高，可望推升評價走高。

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