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赴日旅遊掃碼消費大戰

跨境「嗶經濟」已成為電支新戰場，尤其國人最愛的日本旅遊商機大，台新銀行瞄準年底赴日旅遊潮，攜手街口支付祭出3％消費回饋無上限，另有600元上限的5％回饋，最高可達8％，街口支付、玉山銀行、全支付三大支付業者也與日本PayPay合作，全面搶攻年底旅遊嗶商機。

國境解封後，國人瘋日本旅遊，龐大商機也讓國內支付業者全部磨刀霍霍搶進，目前已可用國內支付平台赴日掃碼消費，近期包括街口支付、玉山銀行、全支付等率先與日本PayPay合作。街口進度最快、已率先在10月2日開通，台灣用戶赴日，可用街口輕鬆掃碼消費，即免兌換日幣現鈔使用；玉山銀及全支付若未來順利開通，國人赴日消費將更為便利。

台新銀行表示，街口支付10月開放台灣用戶於日本境內使用，包括東京羽田機場、北海道新千歲機場、東京晴空塔、東京鐵塔、大阪海遊館、大阪城天守閣、東京的BIC CAMERA等台灣人在日本愛去的熱門景點、藥妝店、大型百貨與免稅店都能使用。

台新銀客戶若使用街口支付在日本消費可獲5％回饋（上限600元）且免收1.5％海外交易手續費，若持有街利存帳戶，可另獲3％消費回饋無上限，合計回饋最高8％，且有1.5％海外手續費免收優惠。若以消費新台幣1.2萬元計算，回饋的街口幣等值新台幣960元，加上省去海外手續費負擔，即街利存帳戶優惠，甚至比部分信用卡更為優惠。

搶攻新消費世代，台新銀「街利存帳戶」首創消費和儲蓄同享回饋機制，台新銀說明，10月起全客群都已可獲筆筆3％街口幣的消費回饋，另根據街口帳戶等級，用戶最高還有3％活儲利率，若是台新Richart數位銀行新戶更再加碼，年底前同步開立街利存帳戶，可直接獲300元街口幣用戶禮。