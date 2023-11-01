印度股歷年11月績昂 長線香

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印度基金績效表現

今年剩一個月，觀察2000年以來每年11月全球主要股市表現，以印度股市2.77％表現最佳，今年來印度基金表現，以群益印度中小基金29.6％居冠，台新印度、統一大龍印也有2成以上漲幅，市場法人表示，印度股市年底表現最可期，可留意印度基金進場契機。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，今年印度股市在全球股市市值排名上躍居第四，除了市值成長外，印度具備基本面改善、政策加持等優勢，仍是深具投資價值的好標的。印度在疫情後的GDP平均成長數據，在全球保持領先。

林光佑表示，企業獲利表現亦維持強勁，預期印度今明兩年企業獲利在投資與消費帶動下，仍會呈現16％高增長。

因新冠疫情和中美貿易戰的影響，各國紛紛開始思考供應鍵轉移的必要，印度受惠程度高，且印度政府提出十幾個產業的PLI製造激勵補貼政策，皆更有利於印度經濟與股市中長期表現。目前印度指數評價不算高，雖落於長期平均之上，也高於新興市場國家，但尚未過熱，且印度目前景氣能見度高，加上莫迪執政的背景下，將持續享有較高的本益比評價。

另外，野村投信認為，印度將於明年舉辦總理大選，預估選舉效應將在第四季起及明年初持續發酵。根據歷史經驗，印度指數在選前六個月至選舉當天，普遍有逾10％的漲幅，投資人可開始伺機布局印度基金，掌握選舉行情。

近日印度漲多出現整理，但基本面仍保持強勁，三大利多關鍵加持，顯示印度動能十足，後市表現具有想像空間，布局操作以業績穩定的大型股為核心，如：金融、資訊科技、不動產及消費等題材。

瀚亞投信強調，儘管外資9月中下旬出現匯出印度股市，但第三季的淨流入仍超越其他亞股，隨印度經濟穩定擴張，國際地位及外資設廠意願拉高，印度股市走勢中長期仍是向上格局，有望再創新高。