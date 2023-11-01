近期資金輪動 印度大型股有戲

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過去大陸、印度同為全球經濟成長最快、人口成長最快的兩大經濟體，但隨近年中美政治衝突升溫，再到新冠疫情，大陸投資環境不確定性增高，印度未來的成長潛力成為下一個全球矚目的焦點。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，受惠於龐大的內需市場、印度政府積極擴增基礎建設，經濟復甦力道強勁，擁有豐富的年輕人口紅利及龐大的內需消費市場，讓印度無懼全球經濟下行逆風，預估2023財年及2024財年GDP將持續6％以上的高成長，也成為全球經濟成長最快的國家。

全球經濟逆風下，印度經濟衰退機率始終為零，印度官方持續推動產經政策，莫迪上任以來，加速印度改革翻新，可望為經濟與產業發展續添動能，與國際股市連動度並不算高的印度，具有成長想像空間。

台新印度基金經理人黃俊晏指出，印度9月製造業PMI公布為57.5，連續擴張紀錄推進至27個月，服務業PMI持平在60.1，持續維持高水準，擴張亦長達26個月。且經濟學家調查持續顯示，印度經濟衰退機率始終為零，反映印度經濟的韌性與活力，加上印度政府稅收增速提升也挹注資本支出動能，正向循環持續，企業財報利潤率優於市場預期，整體對印度股市升評比例增加，營收與盈餘仍有15％以上的高雙位數成長，顯示企業獲利向上成長趨勢不變。

ICICI保誠資產管理分析，市場對印度經濟成長與企業獲利能力仍持樂觀態度，及當地下行風險淡化，股票估值更具吸引力；最新財報企業獲利能力超乎預期，雖然中小型股今年來漲勢凌厲，但近期資金已開始輪動，從估值方面，更看好大型股的表現。

除此之外，瀚亞印度基金經理人林庭樟強調，印度總理大選將於明年舉行，政治議題將與經濟表現在股市具備同樣的重要性，過去幾次大選都能對印度指數帶來激勵效應，愈接近大選走勢會偏強。政治與經濟議題雙利多引擎助攻，不排除指數有望再續攀新高，近期拉回整理，提供很好的進場機會，建議逢低布局印度基金。