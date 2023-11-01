7檔投等債ETF 下半年買氣旺

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下半年來受益人數增加逾千人投等債ETF

今年債券ETF投資熱度較去年明顯增溫，投資級債ETF受益人數皆有所增加，自下半年以來，投等債ETF受益人數增加超過千人共有七檔。投信法人表示，投資等級債ETF自2015年以來年年淨流入，資金動能充足，凸顯投資人青睞有加。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄指出，投資級債因殖利率具吸引力，加上市場仍受以巴衝突等地緣政治不確定性影響，對於穩健型產品配置需求仍在，故資產品質佳，也能提供收益優勢的投資級債可望續獲資金關注。

值得留意的是，投資級債中以ESG BBB級公司債殖利率水準最佳，且天期愈長對於未來升息拐點的受惠程度愈高，建議投資人可將20年期以上ESG BBB級投等債ETF納入投資組合，兼顧收益、資本利得潛力、ESG穩健大趨勢。

新光投信固定收益部協理李淑蓉認為，全球債券市場再度出現罕見「投資甜蜜時刻」，建議開始「布優殖」（建立好債部位）及掌握升息真正觸頂到降息後，債券價格向上彈升契機，現在進場「先卡位」，更能增添未來資本利得收入。

國泰10Y+金融債ETF經理人鍾郁婕分析，最近長債殖利率上升使金融情勢收緊，也意味著進一步升息的必要性降低。根據FedWatch資訊，截至10月23日，市場認為今年11月再升息一碼以上的機率為0％，將維持當前利率，而12月升息機率也僅有24.4％，顯示市場認定升息已逼近尾聲，明年轉為降息的共識不變。

受惠聯準會升息帶動淨利差擴增，美國金融業獲利同步大增，摩根大通最新季度淨利息收入達到227億美元，為連續九季呈現攀升；富國銀行最新季度淨利息收入達到131億美元，表現同樣亮麗。

曾盈甄強調，電信業具有抗景氣循環、現金流穩定特性，產業營運穩定性高，且收益率較高，投資級電信債ETF不失為現階段投資人既想掌握升息末端債市投資機會，又想把握產業前景，兼顧收益的投資標的。