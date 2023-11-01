主動式台股基金 今年來報酬優

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國際利空導致台股跌破所有均線，但台積電、聯電法說會財報優於預期，且今年資本支出維持不變，帶動台股跌幅收斂。法人表示，從110檔一般股票型基金與37檔一般型ETF基金績效來看，今年至9月30日，平均報酬率各為39.79％與24.92％，顯見主動式台股基金表現略勝一籌。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢認為，過往台股第四季上漲機率高，統計台灣加權股價指數過去20年每季平均表現，第四季上漲機率達74％，平均報酬為3.03％。且隨10月傳統電子銷售旺季到來，AI伺服器進入交貨高峰，出貨將開始放量，後續行情將聚焦基本面。

根據經濟部預估，台灣11月外銷訂單轉正機會較大，第四季仍有機會正成長，整體經濟呈現谷底回溫，有望為股市挹注動能，反而是長線布局時機。

安聯投信台股團隊指出，目前仍以急單為主，主因包括能見度不高、對經濟前景不確定，加上因資金成本較貴，客戶對庫存較為保守、不願意備較高庫存水位；不過急單的存在也顯示供應鏈的庫存其實偏低，也代表供應鏈庫存目前相對健康。

半導體自年初以來漲幅相對落後，近期定調就是第四季要調節漲多的部位並轉到半導體。但因AI大方向並未改變，故在未來布局上還是要判斷哪些競爭格局門檻較高，如許多零組件廠商除有AI伺服器部分外，也有智慧手機與PC，可同時受惠於這兩項的增溫，布局時可留意。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如強調，從美國經濟看，第三季與第四季的變化不大，美國通膨持續走低，經濟展現韌性，勞動市場表現強勁，相較於今年初投資人擔憂將陷入衰退，如今的美國經濟幾乎已無衰退壓力。

至於庫存調整，去年下半年開始進行的次產業已陸續結束清理，半導體的庫存仍在調整，但已接近尾聲，目前看起來終端需求仍偏保守，需要持續觀察，就美國消費意願仍屬強勁情況，明年訂單應可望回歸正常水準。