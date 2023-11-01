越股短線回檔 買點到

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全球諸多利空衝擊，越南股市也陷入震盪，目前越南企業第三季財報陸續公布，個股亮眼展望佳，企業獲利逐季復甦成市場共識，現階段估值相對於平均值仍極有吸引力，且越南證管會確認12月啟動KRX新系統上線等利多，將有利支撐越南股市表現。

日盛越南機會基金研究團隊表示，根據券商預估2024年越南上市公司獲利成長率為27.7％，為東協主要國家中成長幅度最大者。今年越南GDP預估為5％，CPI將低於4.5％，明年政府持續推動經濟成長，貨幣政策採寬鬆態度，GDP目標6％～6.5％，CPI目標4％～4.5％，信貸目標年增15％以上，多數經濟刺激計畫可望延長至明年繼續實施，政府持續推動政策支持經濟不遺餘力。

富邦越南ETF經理人楊貽甯指出，短線回檔無礙越股長線多頭走勢，反而提供較佳進場時點。市場普遍預期美國今年將走到升息終點，明年即是新興市場股市反彈的時機，加上受惠消費性電子產品訂單回籠，越南經濟數據已由低點向上回升，8月製造業PMI重返50之上至50.5，及9月國內新增開戶數連5個月突破10萬至17.3萬戶，顯示內資尚未退出股市，資金流動性依然有撐。

建議越股維持偏多操作，因越南低廉的勞動成本，與多國簽署自由貿易協定，加上受惠中美貿易的轉單效益，未來將持續吸引投資者的青睞，加上景氣正處於上升軌道與企業獲利展望正面，包括2024年EPS成長率高達20.1％，所有產業皆呈現正成長，高於整體平均的為必需消費與科技類股，因此，短期回檔反而提供絕佳的進場布局時機。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋認為，近期短線指數跌破年線，需時間整理。但觀察基本面並沒有太多變化，復甦論調仍維持不變，短線基金策略操作先做好現金控管，擇時增加部位。