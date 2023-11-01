境內外基金淨申購 平衡、固定收益最夯

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據投信投顧公會統計，前九月境內外基金淨申購前十強吸金2,330億元，其中只有二檔股票基金，投資人偏好平衡基金或固定收益基金。

法人認為，在市場波動大且投資級債券殖利率已達5％以上時，固定收益基金搶手，若利率持續維持在高檔時，若投資人不想忍受波動時，原本滯留在高配息的股票基金資金，有機會逐漸向固定收益基金靠攏。

根據集保基金資訊觀測站最新數據統計，今年至第三季底，境內、外基金淨申購合計9,231億元，較去年同期成長72％。境內基金（含ETF）淨申購7,939億元最多，其中ETF淨申購達7,314億元，較去年同期5,186億元，成長41％；境外基金淨申購1,292億元，較去年同期淨申購110億元，高達10倍成長。

境外基金前三季申購主要集中在前十大，其中前四大分別是安聯收益基金、聯博美國收益基金、高盛新興市場債基金、高盛投資級公司債基金，到第五名才是股票基金的摩根美國智選基金。

受到市場對今年第四季經濟前景不明，以及對明年第一季景氣較為悲觀看法衝擊的影響，股票市場在9月經歷了去年以來最大的單月跌幅，更使股市活躍程度有所降低。富達表示，從年初至今市場逐步增加風險偏好，但這樣的趨勢在9月出現反轉，聯準會持續緊縮的前瞻觀點暗示，利率將維持在高點的時間更長，這也使美債殖利率攀升至16年來高點，影響整體股市表現。

法人大多建議投資採收益配置型策略，摩根資產認為，從去年聯準會開始積極升息後，美國就已經進入了實質正利率的環境，這環境，可利用股、債之間的負關聯性，打造出一個有效的收益配置策略，根據歷史經驗，在聯準會暫停升息布局風險性資產12個月後，除了美元以外，其餘無論股票還是債券，多數都能創造雙位數以上的漲幅。目前最佳的投資配置策略就是政府公債、投資等級企業債券加全球高股息股票的策略。