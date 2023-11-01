退休族投資管道 ETF躍第三

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中信銀行「2023台灣家庭理財暨世代退休大調查」出爐，在通膨壓力下高達65％受訪者憂心退休金不足，超過4成考慮退而不休繼續工作，5成擔憂退休後每月生活費僅剩3萬元，且發現30歲至50歲以指數股票型基金（ETF）為第三個主要投資管道。

中信銀針對全台1,200名30歲以上民眾進行網路抽樣調查，中信銀個金執行長暨執行副總楊淑惠表示，歷經高通膨影響購買力、升息促使貸款壓力增加等挑戰，65％受訪者擔心通膨議題影響退休準備，且有近3成表示不知道該如何進行整體理財規劃。

調查顯示，每4人就有1人明顯感受入不敷出，其中又以30歲至40歲感受最為強烈。更有逾4成思考退休後繼續工作，破8成積極進行理財規劃，以滿足退休、財富累積及醫療需求三大目的。

疫情期間歷經市場趨緩走向築底的景氣位階且詭譎多變，隨大環境加速變化，ETF於這次調查中成為股票與定存後第三個主要投資管道，以30歲至50歲最為明顯，反映出投資市場日趨難掌握，民眾轉以分散標的方式，避免人為操作或壓注單一個股風險影響投資效益。

另有7成以上受訪者選擇股票股息為退休後主要投資來源，其次是領保險年金或利息，「投資收入」視為退休後主要金流來源，盼創造餘裕支援退休生活。

中信銀行觀察，愈年輕世代受通膨衝擊影響愈深，若以消費者物價年增率維持3％、持續30年，原有預備退休金實質購買力恐將大幅縮水5成以上，呼應調查中有5成受訪者認為需準備1,500萬元才足以支應退休生活。

中信銀進一步分析，30至60世代的理財樣貌，針對7成以上習慣以股票作為投資工具的30世代，理財規劃須避免受短期市場波動影響標的，應設定目標並定期定額投入具抗通膨的金融工具，並藉由基礎醫療險保障基底適時轉嫁風險；40世代的三明治族群處於開銷急劇階段，建議透過智能理財工具協助累積家庭財富，加上逐步配置壽險打造醫療防護網，以避免突發或龐大醫療支出中斷經濟來源。