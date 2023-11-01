三大雲端龍頭 中長線看俏

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三大龍頭雲端業務獲利預期

微軟、Google受到雲端業務影響，財報出現兩樣情，股價走勢跟著出現分歧，投信法人表示，今年雲端表現確實因為全球不景氣，三大雲端龍頭新增營收金額不如去年，但中長線需求強，且成長趨勢鮮明，預估衰退期過後自底部回升，現在反而是長線布局雲端好時機。

PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人常李奕翰指出，雲端與AI的發展相輔相成，特別是生成式人工智慧的發展，需要強大的雲計算能力支撐，因此以AI伺服器需求最為強勁。根據TrendForce預估，今年AI伺服器出貨量近120萬台，年增長達38.4％，占整體伺服器出貨量近9％，預期至2026年占比將上升至15％，2022年至2026年整體AI伺服器出貨量的年複合成長率（CAGR）將高達29％。

微軟Azure、亞馬AWS、Google等雲平台提供一站式雲服務，不僅將應用程式套用在雲基礎設施，也透過雲平台開發和應用AI服務，隨全球科技龍頭競相搶進生成式AI的產品，大幅提高Azure雲計算服務需求面，進而提振整體營收獲利。未來搭上蓬勃成長的人工智慧浪潮，應用將更可觀，不妨趁股價拉回逢低布局。

富蘭克林華美AI新科技基金經理人楊金峰認為，儘管科技股這一波有些修正，但AI半導體、AI伺服器的出貨訂單已確認，未來三至五年雙位數的成長方向不會改變，短線要看美國殖利率表現，確實若再有升息，短線影響股市波動，但科技趨勢長期已經確立，生成式AI主軸是算力、算法及運算平台為AI生態圈已形成，並且能夠商業化獲利。

野村投信投資策略部副總張繼文強調，AI、電動車及元宇宙應用爆發，預期半導體及半導體設備需求在中長期將維持強勁增長，長期仍看好AI、5G、電動車等群趨勢，帶動半導體增長。科技業庫存調整已近尾聲，回補庫存動能可期、景氣谷底復甦，目前正處在景氣從谷底回升階段，也是中長線布局的最佳時機。