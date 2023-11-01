基本面穩 碳手印企業有錢景

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碳手印企業有望交出較佳的盈餘成長表現

近期市場信心受影響，減碳產業短期陷入震盪。法人指出，儘管地緣政治風險仍存，但通膨未見惡化，經濟也未出現大幅衰退可能性，加上聯準會升息循環接近尾聲的趨勢不變，基本面穩健的「碳手印企業」近期回檔修正，反而可留意相關基金中長期布局機會。

柏瑞ESG減碳全球股票基金經理人馬治雲表示，全球減碳趨勢明確且範圍廣泛，此一趨勢不易受短期市場波動影響。可以預見在減碳新經濟的快速發展下，將驅使淨零排放的長線商機欣欣向榮，當全世界都需要減碳時，能夠幫助他人實現減碳目標的企業收入和獲利都將具有成長潛力。

以減碳商機中的數位轉型主題來看，根據市調公司Precedence Research於去年8月公布的統計，到2030年的全球碳排放管理軟體的市場規模將達9.6兆美元之多。聯準會升息循環即將結束、通膨維持低檔區間的環境下，均有利於總體經濟逐步改善。美國第三季企業財報發布期，短期市場或將因消息面出現震盪，但多數機構預期企業獲利將轉佳、明年重拾獲利增長動能，可望為股市提供下檔支撐，近期拉回可留意減碳產業長期投資契機。

群益台灣ESG低碳50ETF經理人洪祥益指出，投資布局方面，具有ESG低碳概念的企業是市場關注焦點，資金配置時的首選，中長期表現可期。建議不妨布局具有ESG及碳金優勢的低碳龍頭市值型台股ETF，穩健參與行情。雖然台股目前震盪加劇，但建議可善用存股及逢低買進的心態來投資，就像買生活必需品一樣，定時買，折扣時多買一點的概念。以碳密度做為選股指標，結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利，最適合穩健存股與追求碳金投資獲利契機的投資人。

第一金全球永續影響力投資多重資產基金經理人李艾倫認為，優質的永續影響力投資企業股債標的仍看好，隨環境、社會長趨勢主題面向，快速應變國際政經與環境變化，同時追求成長報酬與永續發展正向貢獻。