避險需求推升金價 瑞銀：追漲宜謹慎

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受地緣政治及市場猜測美國聯準會可能干擾公債市場等影響，金價從近期低點上漲約9％。瑞銀表示，依瑞銀模型估算的黃金目標價，每盎司約為1,800美元～1,850美元，凸顯目前追漲黃金宜謹慎。

哈馬斯襲擊以色列後的幾周內，投資人為對沖地緣政治風險，金價明顯走高，屢破2,000美元整數大關。瑞銀表示，從歷史上看，儘管歷次事件的影響各異，但廣義的「避險」事件，對金價影響幅度（以百分點計）通常為中位數，尤其這類事件的影響，往往會快速消退。一般因事件造成金價上漲，通常在事件發生後大約20至30個交易日金價就會見頂，但俄烏衝突和新冠疫情期間持續時間較久。

瑞銀指出，造成金價波動的金融因素還有美元走勢、美國實際利率、2年期和10年期美國公債利差、股票風險溢價和VIX恐慌指數等，近期風險溢價的升幅高於以往事件的平均值，但持平於3月美國銀行業動盪時期。

就以哈衝突在金價的反應驗證瑞銀觀點，即黃金在長期投資組合中具有重要地位，地緣政治局勢動盪及長期宏觀指標（比如通膨和利率）不確定性上升的環境下，近年來黃金的重要性進一步被凸顯。

外銀法人認為，黃金可列入資產配置中，但「比重不宜過多」；瑞銀建議，在平衡型投資組合中，大約配置中個位數的黃金較為適當，但在加倉短期黃金頭寸前，還需見到美國實際利率見頂，及黃金ETF新資金流入的確切跡象。全球持續關注以巴衝突的最新動態，市場擔憂戰情若進一步擴大，恐怕連油價都受影響，且衝突推升國際金價，上周最高曾來到1,993美元，本周再破2,000美元大關。

大華銀投信強調，儘管俄烏戰爭、以巴衝突、中美對峙及美國政府關門等都引發避險需求，進而推升金價，但目前金價處過去三年來的整理區間內，且10年期美公債殖利率上漲，對金價有一定程度的壓抑，建議投資人利用波段操作，來掌握投資機會。