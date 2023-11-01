中壽屢獲國內外大獎 展現品牌精神

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「以客戶為中心」是中國人壽的核心精神，中壽始終以同理心，從民眾需求出發，將創新有感的服務，融入在保戶日常生活場景中，持續優化服務體驗，展現出愛與關懷的品牌精神，接連獲得國內外多項大獎，如亞太地區最具企業經營影響力指標的「2023亞太傑出企業獎」（Asia Pacific Enterprise Awards，APEA）「優異勵志品牌獎」，以及國內指標獎項，如國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌類」及保險卓越獎「保戶服務專案企畫卓越獎」金質獎等殊榮肯定。

人的關懷與溫度是壽險業無可取代的價值，中壽深知唯有從「心」做起，以創新思維優化服務，才能獲得信任與客戶推薦，因此連續5年獲金管會評選為「公平待客原則評核」排行前25％績優業者的肯定，為評鑑開辦以來，極少數每年獲績優的保險業者，中壽將會持續發揮創業家精神與創新能力，提供永續的金融解決方案，以實際行動朝向共容、共融、共榮的永續共好願景邁進。

2023年中壽以品牌精神延伸推出的「人生GYM」影片，透過人生陪練員的角度，以幽默創意傳遞，客戶就是中壽的起跑點，延續「你的願望我來陪練」的精神，當保戶許下「健康」、「愛情」、「工作」、「財富」、「快樂」等人生心五力的願望，中壽就扮演保戶最佳陪練員的角色，始終守護著每一位努力實現願望的身影，陪伴保戶共同追求人生心五力，練就理想人生，具啟發性又鼓舞人心，引發熱烈迴響，努力朝向成為最受推薦和信賴的壽險公司的目標邁進。