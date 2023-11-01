合庫銀 主辦屏基醫療財團法人34億聯貸

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由合作金庫商業銀行統籌主辦並擔任管理銀行之屏基醫療財團法人聯合授信案，於10月31日舉行聯合授信簽約。此案獲得銀行團熱烈支持及踴躍參貸，超額認購171％，最終以新臺幣34億元完成募集。

此聯貸案用途係用以興建屏東基督教醫院瑞光路新院區以及購置醫療儀器設備所需資金，為合作金庫銀行統籌主辦第一件響應「聯合國永續發展目標（SDGs）」之聯貸案，屏基醫療財團法人針對醫療社會服務、長期照顧服務及國際醫療合作等項目，訂定達成目標，以響應並實踐SDGs，讓屏基醫療財團法人與銀行團能夠為全球永續發展及提升南臺灣醫療服務品質共同盡一份心力。

屏基醫療財團法人共有一家醫療院區及四家護理單位，轄下之屏東基督教醫院前身為「畢士大診所」，係由美國行道會於42年創設，於屏東地區提供醫療服務已滿70年，廣受當地鄉親信任。現隨醫療人口需求擴大，原有院區已不敷使用，為加速醫療照護之發展，建立友善醫療環境，並擔任醫療照護重責，故規劃興建地下2層、地上11層的新醫療大樓，病床增至861床，將打造成為國際級智慧醫療醫院，並持續提升醫院服務品質，提供鄉親更優質的醫療服務。

合作金庫銀行持續深耕聯貸市場，為臺灣聯貸市場領導業者之一，112年第三季聯貸市場排名帳簿管理行名列前三，憑藉專業的金融能力以及豐富的籌組經驗，為客戶提供量身訂作、客製化的聯貸架構規劃，廣受客戶好評，專業能力深獲肯定。另自111年簽署加入「科學基礎減碳目標倡議（SBTi）」後，其中期減碳目標甫於112年8月正式通過「科學基礎減碳目標倡議」審核，為臺灣首家通過之公股金控，旗下子公司之自身營運及投融資等金融資產都將依循目標逐步減碳，展現邁向2050淨零之決心。