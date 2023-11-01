全球人壽四獲運動企業認證

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全球人壽重視「以人為本 幸福企業」經營策略，長年致力運動推廣，鼓勵員工建立運動習慣，設置員工專屬運動空間、聘請專職教練指導員工正確使用器材，並舉辦登高健走等活動，提升內部員工免疫力及建立長期運動習慣，打造健康職場。

同時，全球人壽也將運動結合愛心，舉辦「因為愛舞所聚ZUMBA」公益活動，號召大眾參與，湧入近千人齊聚跳ZUMBA，成果豐碩。全球人壽對內對外持續推廣健康運動，榮獲教育部體育署頒發「112年運動企業認證」，由教育部長潘文忠授獎、全球人壽總務處資深經理李梅君代表領獎，已連續四度獲肯定。

全球人壽長期重視員工身心健康發展，為員工打造健康職場，設置員工專用運動空間，如健身房、各式運動器材、室內PU跑道、瑜珈教室，且聘請專職健身教練，指導員工正確使用運動器材、辦理飛輪、Tabata、核心肌群鍛鍊等運動課程及健康活動，供員工適時紓壓、鍛鍊體力。此外，也持續推動「職場部門帶動健康操」，由健身教練以突襲造訪方式，帶動「5分鐘部門健康操」。

另外，持續為鼓勵員工重視健康意識及保持良好的運動風氣，推動健康促進「健康三項」活動（健康走、健康蹲、健身房），善用室內PU跑道及樓梯、健身房器材設施，從「有氧、肌肉及核心」三方面著手，以達到更全面及完善的健康體適能，以提升員工自我健康管理意識。人才是企業重要的資產，也是企業茁壯、推升競爭力的重要後盾。

全球人壽相信，有健康的體魄才有健康的人生，致力打造幸福企業、健康職場，從硬體到軟體，課程到活動，方方面面為員工顧及健康，也透過長期支持台灣各項體育活動發展，包括棒球、籃球等，將健康運動的習慣推廣至一般大眾，用具體行動，實踐企業永續發展的承諾。