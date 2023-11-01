題材+高息 ESG債券ETF存債優選

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升息循環來到尾端，債市可望迎來行情，也吸引不少投資人加入「存債」行列。財富管理專家表示，現階段在債券ETF挑選上，除了考量收益水準外，長天期債在升息末段受惠程度最高，報酬潛力可期，而重視ESG管理的公司在營運上更為穩健，更能吸引資金目光，綜合前述需求，建議投資人可留意群益投信即將發行的00937B群益ESG投等債20+ETF，這檔ETF不僅坐擁長天期債、ESG概念、高息等優勢，還採取月配息、收益平準金機制，且發行價格為15元親民價，為市場上最受矚目的存債新選擇。

群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，考量以巴衝突持續延燒，為全球地緣政治經濟增添不確定性，資金料更為青睞穩健型的資產，投資級債因信用評級高，其中一大特色就是違約率極低，且現階段在息收上也同樣具有吸引力，可望持續吸引訴求穩健收益布局的資金配置。綜觀所有投資等級公司債中，又以BBB評級債券票面利率最為吸金。而重視ESG的企業長期來看獲利相對穩健，在全球ESG永續浪潮下，更易成為資金聚焦之處，故建議投資人透過00937B群益ESG投等債20+來掌握，趨勢成長、資產品質、收益三者兼得。

群益ESG投等債20+ETF（00937B）的追蹤指數為ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債指數，投資標的為由成熟國家企業在美國市場發行之美元公司債券。此外，00937B採月配息機制，滿足投資大眾既想把握升息末端長債契機與ESG主流趨勢，又想享有每月現金流的需求。