中正企管碩士在職專班舉辦 超級CEO趨勢論壇 好評不斷

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國立中正大學企管系碩士在職專班，今年為學員及企業界管理菁英開辦的「超級CEO趨勢論壇」，已進行三場，獲得與會聆聽者大力讚揚，後續還有11月18日及12月2日兩場，歡迎歷屆企管系系友報名。

該企管系碩專班執行長鄭祥麟教授表示，「超級CEO趨勢論壇」真是好評不斷，前三場都是座無虛席，可見中正企管系學員及系友求知慾多麼旺盛，而未能親臨現場的朋友均直呼可惜，所幸還有兩場，可讓企業界人士大飽耳福；11月18日及12月2日係由柏文健康事業（健身工廠）林洵賢總經理及全球人壽業務長鄭中安主講，議題內容涉及經營管理的變革與創新，將帶給與會人士管理新思維，會後也可請益並進行討論。

鄭祥麟教授指出，「超級CEO趨勢論壇」已經舉辦連續三年，邀請企業管理者皆為一時之選，領域涵蓋多元，從製造、服務、金融、電商、AI與文創，其所與談深度及廣度已非單純課堂傳授，再加上企業界人士面對問題必打破砂鍋問到底的精神，每每碰出新火花，也成為管理上的新想法，因此該論壇深獲學員一致肯定，並全力推崇是絕佳的專班課程。

「超級CEO趨勢論壇」已邀請過中鋼、台達電、東元、KPMG、統一集團、震旦行、薰衣草森林、遠見雜誌、3M、全球人壽及健身工廠等知名企業的高階主管來開講，不僅開拓雲嘉南在職同學之視野，更開啟學員們思考同業間或異業間如何創造互利共榮模式，打造企業新經營模式。報名專線：（05）272-0563。