ESG產學合作開新篇 嘉藥大學、資策會簽MOU

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嘉南藥理大學日前參加資策會與「ESG永續發展產學研合作平台」舉行的策略合作備忘錄簽署儀式，共同開創台灣永續發展的新章節；德國DQS台灣區總裁陳勇任、荷蘭IPOE台灣區代表江玉麟及平台許多重要夥伴均表達支持，將為台灣的永續發展與國際化做出重要貢獻。

面對全球氣候變遷的挑戰，嘉藥早在2022年與社團法人台灣產學研合作發展策進會聯手，創立「ESG永續發展產學研合作平台」，集結國內外學術及產業資源，協助台灣企業迅速提升環境、社會及治理（ESG）的績效，進而符合國際永續發展要求。

陳勇任表示，面對歐洲CBAM與美國CCA帶來的產業結構轉型需求，DQS將提供透明、公正的第三方稽核查證與稽核經驗，協助手把手永續人才培育計畫，同時，江玉麟也表示，IPOE將協助提供國際化的ESG與碳管理等相關教材與題庫，共同推動台灣的永續發展人才的培育。

資策會副執行長蕭博仁在簽署儀式上強調，資策會轉型為第三方機構，與「ESG永續發展產學研合作平台」的策略聯盟，不僅是紙上的協議，更是為台灣永續發展人才培育奠定堅固基礎的開始。他期望此次合作能為台灣的永續發展帶來更多機會與希望，並將台灣推向新的永續發展里程碑。

嘉藥校長錢紀銘指出，嘉藥期盼通過持續產學研合作與資源整合，為台灣在全球永續發展道路上奠定堅實的基石，學校將秉持學術與實務並重原則，為企業提供完整ESG解決方案，從碳盤查到企業綠色轉型的實務指導，並針對相關人才進行培訓，以確保企業在面對全球氣候變遷與相關挑戰時，能夠具備即時的應變能力。