心潮─莊世和作品展11/4登場

高雄大唐生活美學館2023年壓軸展覽重磅推出「心潮－莊世和作品展」將於11月4日（周六）在高雄市大唐生活美學館登場，這是由崇友電梯旗下的崇友文教基金會，與磚木取夥故事劇場所共同策劃，負責策展的美學館長唐秋鈴表示，今年底為大師莊世和的百年冥誕，故特別策劃這一檔展覽。磚木取夥故事劇場總監黃博鈞強調，這是一段超越60年的美的歷程，也是一則向臺灣前輩藝術家莊世和的探問，可謂一埸難得、跨世紀的展演。

身為創作者，莊世和如何在不同的生命歷程與世界互動？如何在筆觸裡，保有心的姿態及世界的模樣？來自胸懷的創作欲望，最後如何化成了挾帶色彩和造形的心潮，回覆給世界、沈浸予我們，如縈繞腦海最終回歸的故鄉，如一心鼓動時代浪尖的新潮；如胸壑裡從未止息的創作；如豐盈永恆的生命之潮。

本次展覽共分劃三區：「潮起」介紹莊世和在表達方法上的探索，以及期望經由作品造成的影響；「即使最微小的震動」則是畫家為自己創作後，體會過環境中各種主題時，展現出的多重面貌；「依然共振造成聲響」則探索源自內在的深層情感，透過繪畫昇華成不懼回憶的樣子。

《心潮－莊世和作品展》將臺灣美術史重要創作者莊世和生涯作品，作為另一次起點，帶領觀眾重新感受每件事物，成就自己的心潮。介紹莊世和在表達方法上的探索，以及期望經由作品造成的影響；「即使最微小的震動」則是畫家為自己創作後，體會過環境中各種主題時，展現出的多重面貌；「依然共振造成聲響」則探索源自內在的深層情感，透過繪畫昇華成不懼回憶的樣子。

「心潮－莊世和作品展」將臺灣美術史重要創作者莊世和生涯作品，作為另一次起點，帶領觀眾重新感受每件事物，成就自己的心潮。展期自11月4日到2024年1月3日止，並在11月11日下午2點舉行開幕茶會，地點在大唐生活美學館（高雄市三民區九如一路588號），有興趣的民眾歡迎來電（07）382-8858報名。