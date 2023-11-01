警界儒將蔡俊章水墨個展 11/10開展

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警務生涯績效卓越，一路升遷至警政署副署長，更因自身優異的藝術天賦、溫文儒雅的氣質，被喻為「警界儒將」的國際水墨畫家蔡俊章博士，在2015年榮退後，精研畫技，潛心畫作，畫域更廣，多次獲邀至海內、外展出，大獲各界好評。

今年，蔡博士將至新竹知名藝術地標─名冠藝術館（新竹縣竹東鎮忠孝街95號）舉辦個展，展期為11月10日至12月30日，並於11月10日（周五）下午2時舉行開幕式茶會，誠摯邀請各界藝文同好共赴藝術饗宴，為2023年尾聲留下最美好的回憶。

1950年生於台灣雲林縣，蔡俊章博士投入警界捍衛社會正義，曾任澎湖、南投、台南、高雄市警察局長、內政部警政署副署長，亦曾在中正、義守、銘傳及警察大學任教，河南理工大學及成都西南交通大學名譽教授。現為麗寶文化基金會董事、台灣藝術協會常務理事，國家藝術聯盟社團總召。

卸下警務工作，蔡博士腳步依然精采，近一甲子的畫筆繼續行雲流水，暢遊人生，豐富生命。曾在美、日、南北韓、香港、澳門、大陸等各美術館及國內國父紀念館、中正紀念堂、佛光山佛光緣美術總館及各縣市文化中心、美術館等舉辦30餘次個展，並獲中國藝術家協會評定為「國家一級美術家」、「中國百強書畫家」，曾二度到北韓進行藝術交流。

2018榮獲韓國ICA水墨畫「大獎」、北京央視2020春節聯歡晚會及華人楷模年度盛典榮頒「華人楷模．2019藝術成就獎」，2023年在日本、美國展出，榮獲日本東京都美術館舉行第23回NPO法人國際書畫交流展「金賞」，日本橫濱美術館舉行福摩摩沙台灣印象展「優等賞」，以及在美國洛杉磯舉行的第29屆世界和平書畫展「特別金獎」，得獎連連，畫藝精湛，備受國際肯定。