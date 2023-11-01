花蓮太平洋溫泉季 泡好湯、抽大獎

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「花蓮太平洋溫泉季」10月28日至11月26日於花蓮瑞穗與玉里安通溫泉區登場，花蓮縣長徐榛蔚邀請全國鄉親秋冬來花蓮享受兩種泉質的好湯，同時欣賞兩大溫泉區的沿路璀璨燈飾及絕美打卡景點。

活動期間更結合在地食、宿、行、伴手禮等店家推出限定優惠，還有周周抽日本來回機票活動，花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，縣府安排一系列抽獎活動：第一抽「2023花蓮太平洋溫泉季」的「集章消費趣」於溫泉季活動期間至合作的22家業者住宿或泡湯（瑞穗溫泉區有：瑞穗天合國際觀光酒店、黃家溫泉民宿、虎爺溫泉會館、瑞穗棕櫚湖民宿、東戀溫泉民宿、瑞穗瑞穗山下的厝溫泉民宿、瑞峰溫泉民宿、松邑莊園民宿、椰子林溫泉飯店、瑞穗溫泉旅社、原鄉溫泉民宿、瑞雄溫泉旅館、密滋賀飯店、蝴蝶谷溫泉渡假村、江布南溫泉山莊；安通溫泉區有：安通溫泉飯店、安通溪畔溫泉民宿、吉祥農莊溫泉民宿、玉溫泉民宿、加賀屋溫泉、山灣水月特色民宿、紐澳華溫泉民宿），並至瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉內40家合作店家消費，即可參加抽日本大阪來回機票。

第二抽「永續遊花蓮獎勵方案」，11月30日前符合住宿及旅遊等活動條件，就能參加抽特斯拉Model Y電動汽車，以及周周抽花蓮飯店住宿券等加碼獎勵。第三換「花蓮絕美步道」，11月30日前遊客只要與「指定拍照點」合照，並上傳活動網站，完成20條步道中任5條步道即有機會獲得運動水壺、Goretex防水帽及高背休閒大川椅。

另外，縣府更特別推出廣受好評的「溫泉專車」，於10月7日至11月26日提供一日遊及二日遊共5條路線，每天從花蓮轉運站發車，每人平日750元、假日850元。