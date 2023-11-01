老旅宿重建，華麗轉身 歸璞‧泊旅 獲設計金獎

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由旅宿業御用設計師袁世賢總監所率領的呈境設計Next Design團隊及張嘉勳建築師，集結國內外各項設計界菁英，強強聯手參與規劃位於日月潭的微型旅宿，將原本營業15年的旅宿整棟拆除再原地重建，打造全新風貌的「歸璞‧泊旅」，具設計感的曲風，有如入洞穴歸隱的穴居概念，享受光線流動的變化，榮獲了美國MUSE的設計金獎。華麗轉身，再創經典，入選國際品牌精奢旅宿，已於10月20日正式迎賓。

「歸璞‧泊旅」英文名為Beore，寓意Be（成為）Ore（自然堅石），與自然融合的經典創作，從建築規劃、室內設計、營建裝修到軟體服務，歷經無數精雕細琢。「歸璞‧泊旅」總經理莊理暉表示，三年前在思考這棟舊有旅宿重新新建之際，適逢疫情來襲，整個觀光產業蕭條，因此造就出將「老屋新翻」的決定。量體較小的歸璞泊旅，原為日月潭愛之屋旅店，拆掉重建後建造出只有11間客房的微型飯店，一向走「小而美」國際精緻飯店的風格，雖沒有大型旅館的氣派，但卻符合現今流行的工業風。

以卓越的軟硬體服務，入選日月潭唯一國際精品酒店品牌系統（Small Luxury Hotels of the World，簡稱 SLH），SLH是跨越90多個國家、擁有540多家獨立經營酒店的全球奢華精品酒店聯盟，同時成為南投第一家入選國際凱悅酒店集團會員系統（World of Hyatt，簡稱 WOH），象徵與全球凱悅酒店同步，會員下榻凱悅集團酒店，兌換住宿、餐飲及更多獎勵體驗。