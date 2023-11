老旅宿重建，華麗轉身 歸璞‧泊旅 獲設計金獎

由旅宿業御用設計師袁世賢總監所率領的呈境設計Next Design團隊及張嘉勳建築師,集結國內外各項設計界菁英,強強聯手參與規劃位於日月潭的微型旅宿,將原本營業15年的旅宿整棟拆除再原地重建,打造全新風貌的「歸璞‧泊旅」,具設計感的曲風,有如入洞穴歸隱的穴居概念,享受光線流動的變化,榮獲了美國MUSE的設計金獎。華麗轉身,再創經典,入選國際品牌精奢旅宿,已於10月20日正式迎賓。

「歸璞‧泊旅」英文名為Beore,寓意Be(成為)Ore(自然堅石),與自然融合的經典創作,從建築規劃、室內設計、營建裝修到軟體服務,歷經無數精雕細琢。「歸璞‧泊旅」總經理莊理暉表示,三年前在思考這棟舊有旅宿重新新建之際,適逢疫情來襲,整個觀光產業蕭條,因此造就出將「老屋新翻」的決定。量體較小的歸璞泊旅,原為日月潭愛之屋旅店,拆掉重建後建造出只有11間客房的微型飯店,一向走「小而美」國際精緻飯店的風格,雖沒有大型旅館的氣派,但卻符合現今流行的工業風。

以卓越的軟硬體服務,入選日月潭唯一國際精品酒店品牌系統(Small Luxury Hotels of the World,簡稱 SLH),SLH是跨越90多個國家、擁有540多家獨立經營酒店的全球奢華精品酒店聯盟,同時成為南投第一家入選國際凱悅酒店集團會員系統(World of Hyatt,簡稱 WOH),象徵與全球凱悅酒店同步,會員下榻凱悅集團酒店,兌換住宿、餐飲及更多獎勵體驗。